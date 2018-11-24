Emekli Öğretmen İsmet Postal "Örnek Öğretmen" İlan Edildi

Afyonkarahisar
'ın Bolvadin
ilçesinde emekli öğretmen İsmet Postal, "Örnek Öğretmen" ilan edildi.
Postal, bölgenin önemli mesire alanı olan Horan Parkı'nda yetkililerinin bilgisi ve izniyle gönüllü olarak 3 gündür parktaki güllerin bakım ve budamasını yapıyor. Budadığı gül çubuklarını da başka yerlere ve ulaşabildiğince bahçeli evlerin bahçelerine aktaran emekli öğretmen İsmet Postal, bu davranışı ile "Örnek Öğretmen" ilan edildi. Postal'ın bu örnek davranışı ilçede ilgi gördü. Sosyal medya kullanıcıları büyük destek verirken vatandaşlar tarafından taktirle karşılandı. - AFYONKARAHİSAR
Bolvadin,Afyonkarahisar
24 Kasım 2018 Cumartesi 12:32