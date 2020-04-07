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Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti

Kastamonu'da yaşayan emekli öğretmen önce tartıştığı komşusunu tabanca ile vurarak öldürdü, sonra da aynı silahla intihar etti.

07.04.2020 14:52 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:59

Kastamonu'da yaşayan emekli öğretmen İlhan Pelenk (53), sebebi öğrenilemeyen bir tartışma sonrasında komşusu Gülten Temir'i (38) tabanca ile öldürdü. Sonra da aynı silahla kendi yaşamına son verdi.

AĞIR YARALANIP KURTARILAMADILAR

Kuzeykent Mahallesi Huzurkent Konutları Sitesi'nde, evli ve 2 çocuk babası emekli öğretmen İlhan Pelenk, henüz bilinmeyen bir nedenle aynı sitede oturan komşusu Gülten Temir ile tartışmaya başladı. İddiaya göre, tartışmanın büyümesi üzerine, İlhan Pelenk yanındaki tabanca ile Gülten Temir'e ateş etti.

Temir, vücuduna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Pelenk, daha sona aynı silahı başına dayayıp ateşledi. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Temir ve Pelenk'i ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırdı. İlhan Pelenk ve Gülten Temir, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti

Kaynak: DHA

Etiketler: 3. Sayfa, Güncel

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Kastamonu'da tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti
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Haberler ›› 3. Sayfa ››Tartıştığı komşusunu öldüren şahıs, aynı silahla intihar etti - Haberler
Yorumlar (1)
HAKAN GARDAS:Ögretmenin cebinde kalem, kitap ve defter olmasi lazim silah degil.
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