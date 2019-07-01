Emekli öğretmen meyve bahçesi kurdu - SİVAS

'ınilçesinde emekli olduktan sonra meyve bahçesi oluşturan öğretmen, çalışma azmiyle dikkati çekiyor.Şimşek, emekliliğinin ardından Gökçekaş köyünde yaklaşık 6 dönüm arazi üzerinde kiraz, ceviz, elma ve fındık ağaçlarından oluşan meyve bahçesi oluşturdu.Bahçesinden yaklaşık 5 ton kiraz hasadı yapmayı hedefleyen Şimşek, çevre ilçelere sattığı meyvelerle aile ekonomisine de ek kazanç sağlıyor.Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir arkadaşının yönlendirmesiyle kiraz bahçesi kurduğunu söyledi. Daha sonra bu işin kendisinde bir sevda oluşturduğunu anlatan Şimşek, emekli olduktan sonra da tamamen bu işe yöneldiğini ifade etti.Özellikle bahçesinde yetişen kirazların rağbet gördüğünü dile getiren Şimşek, "Suşehri ilçemiz ve çevresi meyvecilik alanında potansiyeli olan bir ilçe. Suşehri, coğrafi konum itibariyle meyveciliğe müsait ve herkes bu işi kolaylıkla yapar." dedi.mevsimi olması dolayısıyla şuanda kiraz hasadı yaptıklarını kaydeden Şimşek, "Bahçemizde, kiraz ile birlikte, kızılcık, 3 bin adet ceviz, fındık, gilaburu meyvesi gibi çok sayıda fidan bulunmaktadır." diye konuştu.Kiraz toplama işinde 4 işçi çalıştırdığını aktaran Şimşek, aynı zamanda ilçede istihdam oluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.