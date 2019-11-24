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Emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde toprağa verildi

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde emekli öğretmen Mürvet Çelikkol (68) evde ölü, eşi Salim Çelikkol (71) ise baygın halde bulundu.

24.11.2019 15:43 | Son Güncelleme: 24.11.2019 15:43Emekli öğretmen, Öğretmenler Günü'nde toprağa verildi
KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde emekli öğretmen Mürvet Çelikkol (68) evde ölü, eşi Salim Çelikkol (71) ise baygın halde bulundu. Salim Çelikkol, kalp ve tansiyon hastası olan eşinin yere yığıldığını, kendisinin de şoka girip baygınlık geçirdiğini söyledi. Mürvet Çelikkol, 24 Kasım Öğretmenler gününde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Olay, Cuma akşamı Lüleburgaz ilçesi Yeni Mahalle Fatih 1'nci Ara sokak, Dostlar Apartmanı'nın 3'ncü katında meydana geldi. Her ikisi de emekli öğretmen olan Salim ve Mürvet Çelikkol'un İstanbul'da oturan kızları, telefonla anne ve babasına ulaşamayınca, şüphelenip komşularını aradı. Eve giden komşuları, ışıklarının açık olmasına karşın kapıyı açan olmayınca polise bildirdi. Gelen polis ekipleri, Çilingir yardımıyla girdikleri evde Salim ve Mürvet Çelikkol'u yerde yatarken buldu. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mürvet Çelikkol'un öldüğü tespit edildi, baygın olan eşi Salim Çelikkol ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yapılan incelemenin ardından Mürvet Çelikkol'un cenazesi, ölüm nedenin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

'SU İÇMEK İÇİN MUTFAĞA  GİTTİĞİ SIRADA YERE DÜŞTÜ'

Yaklaşık 4 saat baygın kaldığı iddia edilen Salim Çelikkol, hastanedeki müdahalesinin ardından kendine geldi. İfadesi alınan Çelikkol, eşinin kalp ve tansiyon hastası olduğunu belirtti. Eşi Mürvet Çelikkol'un su içmek için mutfağa gittiği sırada dengesini kaybedip yere düştüğünü söyleyen Salim Çelikkol, o sırada eşinin durumunu görünce kendisinin de baygınlık geçirdiğini ifade etti.

Yapılan otopsinin ardından emekli öğretmen Mürvet Çelikkol'un cenazesi, bugün yakınlarına teslim edildi. Lüleburgaz'a getirilen Çelikkol'un cenazesi, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- Kırklareli

Kırklareli, Güncel

Kaynak: DHA

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