Emekli öğretmenden üç engelliye akülü sandalye bağışı

Kütahya
'da bir emekli öğretmenin yaptığı bağışla temin edilen akülü tekerlekli sandalyeler engellilere teslim edildi. Türkiye Sakatlar Derneği
Kütahya Şubesine bağışta bulunan emekli öğretmen Fatma Çeviker'in destekleriyle satın alınan üç adet akülü tekerlekli sandalye, bedensel engelli İbrahim Fatih
Madenci, Şeref Gürel ve Furkan İnce
'ye verildi.
Derneğin Kütahya Şube Başkanı Hatice Yakar
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellileri Ramazan Bayramı
öncesinde akülü sandalyelerine kavuşturmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.
Emekli öğretmen Çeviker'in yaklaşık 5 yıldır derneklerine bağışta bulunduğunu dile getiren Yakar, şöyle konuştu:
"Fatma Hanım'la 5 yıl önce bir programda tanışmıştık. Kendisi hemen her fırsatta derneğimize çeşitli şekillerde bağışta bulunuyor. Geçtiğimiz yıllarda da birçok kez akülü ve tekerlekli sandalye bağışında bulunmuştu. Bu yıl da verdiği destekle üç engelli kardeşimize akülü tekerlekli sandalye temin ettik. Ayrıca 15 engelli çocuğumuza bayramlık alarak onları da sevindirdi. Kendisinden Allah razı olsun. Allah bağışlarını kabul etsin."
Akülü sandalyelerine kavuşmanın sevincini yaşayan engelliler de hayırsever Çeviker'e teşekkür etti.
Kaynak: AA
Kütahya
, Güncel