Emekli öğretmenden velilere tavsiyeler

BAĞCILAR Belediyesi tarafından Öğretmenler Günü için düzenlenen yemeğe katılan emekli öğretmen Ahmet Adıgüzel, çocukların yetiştirilmesi konusunda anne babalara tavsiyelerde bulundu.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Bağcılar Belediyesi tarafından düzenlenen yemekli programda katılan emekli öğretmen Ahmet Adıgüzel, "Eskiden silah icat oldu mertlik bozuldu denilirdi şimdi ise teknoloji icat oldu gençlik bozuldu. Aileler, çocuklarıyla zaman geçirsinler onlarla ilgilensinler ki çocuklar teknolojiye yenilmesinler" dedi. Halk Sarayı'nda gerçekleşen törene ilçede görev yapan, emekli ve aday öğretmenlerden oluşan yaklaşık bin öğretmen katıldı.

ÇAĞIRICI, HER MAHALLEYE YÜZME HAVUZU YAPACAĞIZ

Gecenin açılış konuşmasını yapan Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, "27 yıllık Bağcılar Belediyesi Allah'a şükür ilk günden bugüne her alanda çok mesafeler kat ettiğimiz gibi eğitim alanında da mükemmel çalışmalar ortaya koydu. Tekli eğitime mutlaka geçmek zorundayız. Eğitime her türlü desteği veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz. En fazla yatırımımızı eğitime ve gençlere yapıyoruz. Bundan sonra da gençlik üzerine projelerimiz devam edecek. Her mahalleye bir yüzme havuzu yapacağız ve her okulumuzun bahçesine ya halı saha ya da kapalı spor salonu inşa edeceğiz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz ise "Öğretmenler olarak bizler gençlere örnek olmak zorundayız. Öğretmen ayıplardan uzak durmalı. Her yaptığı hareketin edep dahilinde olduğunu bilmelidir. Ahlaklı bir toplum ancak ahlaklı bir nesille mümkündür bunu inşa edecek olan sizlersiniz. Çocuklar söylediğimize değil yaptığımıza bakarlar. Okulları gezdiğimizde beni en çok duygulandıran öğrencilerin etrafında dört döndüğü öğretmenleri görmek. Bu tabloyu görmek gelecekle ilgili beni daha çok umutlandırıyor" diye konuştu.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE ÇOK ŞEY DEĞİŞTİ

Gecenin en çok ilgi gören isimleri ise emekli öğretmenler oldu. Tecrübeli öğretmenler, yeni meslektaşlarına eski günleri ve o günkü şartları anlattı. Emekli öğretmen Ahmet Adıgüzel ise velilere şöyle uyarılarda bulundu: "Geçmişten bugüne çok şey değişti. Okullar araç gereçlerle donatıldı. Eksik hiçbir şey yok. Ama öğrenciler derslere çok az zaman ayırıyorlar. Biraz daha çok ders çalışmaları gerekiyor. Ayrıca eskiden silah icat oldu mertlik bozuldu denirdi şimdi ise teknoloji icat oldu gençlik bozuldu. Aileler, çocuklarıyla zaman geçirsinler onlarla ilgilensinler ki çocuklar teknolojiye yenilmesin" dedi.

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle resim, şiir ve kompozisyon dallarında ilçedeki okullarda düzenlenen yarışmalarda başarılı olanlar ile İstanbul birincisi olan erkek öğretmen voleybol takımı ödüllendirilirken emekli öğretmenlere de plaket verildi. Program aday öğretmenlerin yemin töreni ile sona erdi. Konuşmasının ardından Çağırıcı, bütün öğretmenler adına ilçedeki en genç öğretmen olan Rabia Teke'ye çiçek verdi.