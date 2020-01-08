Haberler » Güncel » Emekli öğretmenin atık malzemeden aksesuar yapma merakı - Haber

Emekli öğretmenin atık malzemeden aksesuar yapma merakı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde eski eşyaları toplama meraklıya bilinen emekli öğretmen, atık malzemelerden çeşitli eşyalar yapıyor, 28 yılda biriktirdiği eşyaları ise "müze" haline getirdiği evinin bir odasında sergiliyor.

08.01.2020 14:12 | Son Güncelleme: 08.01.2020 14:16
'in İslahiye ilçesinde eski eşyaları toplama meraklıya bilinen emekli öğretmen, atık malzemelerden çeşitli eşyalar yapıyor, 28 yılda biriktirdiği eşyaları ise "müze" haline getirdiği evinin bir odasında sergiliyor.
İslahiye ilçesinde on yıl önce öğretmenlikten emekli olan 61 yaşındaki Umut Mail Yılmaz, çöpe giden atık malzemeleri toplayarak oyuncak, cep telefonu aparatları, mum, abajur gibi süs eşyaları yaptı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki iki katlı evinin bahçesinde kurduğu çalışma atölyesinde hobi olarak başladığı çalışmalarda ürettiği eşyaları yakınlarına da hediye eden Yılmaz, 28 yılda biriktirdiği 500'den fazla eski eşyayı evinin ikinci katında müze haline getirdiği odasında sergiliyor.
Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, emekli bir eğitimci olunca olumsuz örnek olmamak için gayret gösterdiğine değindi.
Boş zamanlarını değerlendirdiğini ve eski eşyaları atölyesinde çeşitli aksesuarlara dönüştürdüğünü belirten Yılmaz, "Evimin bir odasında yaptığım ve topladığım eşyaları sergiliyorum. Burası kendi dünyam oldu. Çocuklarıma da evin müze olarak muhafaza edilmesi için vasiyette bulundum. Atölyede atıktan ürettiğim ürünleri bir şekilde değerlendiriyorum. Odada teknolojiye yenilmiş, kullanılmayan malzemeleri alıp sergiliyoruz. Burası herkese açık. Herkes gelip görebilir, gezebilir." diye konuştu.
Uzun emeklerle oluşturduğu "müze"yi gelecek kuşaklara da aktarmak istediğini ifade eden Yılmaz, "Bahçede başladığım eşyaları sergileme isteğim evimin bir odasına taşındı. Elimde yaklaşık 100 yıllık eşyalar bulunuyor. Aralarında dikiş makinesinden gaz ocağına, eski radyodan, telefonlara, gemici fenerinden plaklara, radyodan eski saat ve beşiğe kadar çok farklı eşyalar var." dedi.
Emekli öğretmenin atık malzemeden aksesuar yapma merakı

Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

15:30  Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor - Haber
15:30  İş adamını 780 bin lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı - Haber
15:30  Şanlıurfa kaçak kazıda bulunan mozaik, müzeye teslim edildi-1 - Haber
15:30  İkizler, iki yıl arayla 'beyaz cevher' hastalığından öldü - Haber
15:30  ABD'li Büyükelçi'den "Kudüs ve Golan'dan sonra sıra Batı Şeria'da" açıklaması - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
13:14  Çin'den, İran'ın ABD'ye yaptığı misilleme sonrası itidal çağrısı yaptı - Haber
13:07  Kadın kılığına girip 260 bin liralık cep telefonu çaldılar - Haber
11:22  İran'ın saldırısı sonrası Amerika'nın HAARP sistemini devreye soktuğu iddia edildi - Haber
8.01.2020 15:32:29