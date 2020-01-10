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Emekli öğretmenin düşürdüğü çantayı çalan zanlı yakalandı

Kahramanmaraş'ta emekli öğretmenin düşürdüğü çantayı çalan şüpheli gözaltına alındı.

10.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:52Emekli öğretmenin düşürdüğü çantayı çalan zanlı yakalandı
'ta emekli öğretmenin düşürdüğü çantayı çalan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, 75 yaşındaki emekli öğretmen Seher D, kent merkezinde bir yakınının aracından inerken çantasını düşürdü. Yaptığı aramaya rağmen çantasını bulamayan emekli öğretmen, durumu polise bildirdi.
Çantasında telefonu ve yaklaşık 5 bin 500 bin lira ve yarım altın bulunduğunu belirten Seher'in başvurusu üzerine Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.
İncelemede düşürülen çantanın şüpheli Adnan T. tarafından alındığı belirlendi.
Adresine düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının suçunu itiraf ettiği öğrenildi.
Çok sayıda suç kaydı bulunan zanlının, cep telefonunu sattığı, paranın büyük bir kısmını harcadığı belirtildi.

Kahramanmaraş, Güncel

Kaynak: AA

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