Haberler » Güncel » Emekli öğretmenler aday öğretmenlerle deneyimlerini paylaştı - Haber

Emekli öğretmenler aday öğretmenlerle deneyimlerini paylaştı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde düzenlenen programda, emekli öğretmenler aday öğretmenlere deneyimlerini aktardı.

29.11.2019 17:40 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:40Emekli öğretmenler aday öğretmenlerle deneyimlerini paylaştı
'ın ilçesinde düzenlenen programda, emekli öğretmenler aday öğretmenlere deneyimlerini aktardı.

Sorgun Gençlik Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan İlçe Gençlik ve Müdürü Levent Tuncer, davetlerine katılan öğretmenlere teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci de öğretmenlik mesleğinde deneyimin çok önemli olduğunu, bu deneyimlerin yaşayarak öğrenildiği gibi başkalarından yararlanarak da öğrenilebileceğini söyledi.

Bu tür toplantıların daha sık yapılmasının yararlarından da bahseden Ekinci, "Öğretmen adayı genç arkadaşlarımız göreve başladıkları ilk andan itibaren, milli eğitim camiasının birer neferi olarak şevkle ve büyük bir istekle mesleklerini yapacaklardır. Bu arkadaşlarımıza, emekli öğretmenlerimizin anlattıkları deneyimlerde çalışmalarında ışık tutacaktır." dedi.

Yozgat, Sorgun, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:24 Batman Petrolspor Kulübüne yönelik saldırı: 1 şüpheli yakalandı
18:22 Londra köprüsü'nde hareketli anlar-2
18:22 Salda Gölü çevresine yapılacak Millet Bahçesi ihalesinin iptali için açılan dava reddedildi
18:22 Irak'ın Zikar ve Necef kentindeki gösterilerde 8 kişi öldü, 43 kişi yaralandı
18:17 Kurtardığı kumruyu elleriyle besledi
17:49 YPG/PKK'lı teröristler El Bab'da sivillere saldırdı: 4 yaralı
17:48 Evini fuhuş yapan kadınlara kiraya veren mülk sahibine 29 bin TL ceza
17:45 AYM, memurluğa girişte "güvenlik soruşturması" şartını iptal etti
17:26 İpek böceği destekleme ödemeleri bugün hesaplarda olacak
17:23 Belçika uyruklu 2 DEAŞ'lı terörist ülkelerine sınır dışı edildi
16:58 Fitch: Türkiye 2020'de daha fazla istikrar kazanabilecek, ekonomide toparlanma devam edecek
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
11:00 Avrupa Parlamentosu, iklim için 'olağanüstü hal' ilan etti
29.11.2019 18:24:46