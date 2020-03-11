Emekli öğretmenler Döşemealtı'na gezi düzenledi
Kız Teknik Mesleki Eğitim Öğretmenleri Derneği üyesi emekli öğretmen ve gönüllüler, Döşemealtı'na kültürel gezi düzenledi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:06
Kız Teknik Mesleki Eğitim Öğretmenleri Derneği üyesi emekli öğretmen ve gönüllüler, Döşemealtı'na kültürel gezi düzenledi. Dernek Başkanı İnayet Ok ve beraberindeki grup, ilk olarak Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i ziyaret etti.
Dernek üyesi emekli öğretmen ve gönüllülerle bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcıs Engin Murat Özdemir, Kadın Çiftçi Akademisi ve diğer çalışmalar ile ilgili bilgiler verip, projenin belediye ve diğer kurumların işbirliğinde başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.
Dernek üyesi emekli öğretmen ve gönüllülerle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Turgay Genç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Döşemealtı ve ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi veren Genç, dernek üyeleri ve gönüllülere sosyal projeler konusunda her türlü işbirliğine ve desteğe hazır olduklarını söyledi.
Emekli öğretmenler daha sonra Döşemealtı Halk Merkezi'ndeki Islak Keçe çalışmasını izleyip, Karain, Kırkgözhan'ı gezdiler. Grup son olarak Kovanlık Mahallesi'ndeki halı dokuma çalışmasını yerinde inceleme fırsatı buldular. - ANTALYA
Dernek üyesi emekli öğretmen ve gönüllülerle bir araya gelen Belediye Başkan Yardımcıs Engin Murat Özdemir, Kadın Çiftçi Akademisi ve diğer çalışmalar ile ilgili bilgiler verip, projenin belediye ve diğer kurumların işbirliğinde başarılı bir şekilde yürütüldüğünü söyledi.
Dernek üyesi emekli öğretmen ve gönüllülerle bir süre sohbet eden Belediye Başkanı Turgay Genç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Döşemealtı ve ilçede yürütülen projeler hakkında bilgi veren Genç, dernek üyeleri ve gönüllülere sosyal projeler konusunda her türlü işbirliğine ve desteğe hazır olduklarını söyledi.
Emekli öğretmenler daha sonra Döşemealtı Halk Merkezi'ndeki Islak Keçe çalışmasını izleyip, Karain, Kırkgözhan'ı gezdiler. Grup son olarak Kovanlık Mahallesi'ndeki halı dokuma çalışmasını yerinde inceleme fırsatı buldular. - ANTALYA
Kaynak: İHA
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