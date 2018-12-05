Emekli Öğretmenler İçin Vefa Gecesi

Banaz
'da emekli öğretmenler için vefa gecesi düzenlendi.
Banaz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
tarafından, ilçede görev yapmış emekli öğretmene yönelik gece düzenlendi.
Belediye Kültür Sarayı'nda düzenlenen etkinliğe Banaz Kaymakamı Oğuz Alp Çağlar
, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Nacar
, Belediye Başkanı Zafer Arpacı
, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ramazan Koca ile çok sayıda emekli öğretmen ve aileleri katıldı.
Kaymakam Çağlar, yaptığı konuşmada öğretmenlik mesleğinin önemine değinirken, emekli olan öğretmenlere hizmetlerinden dolayı tek tek teşekkür etti.
Etkinlik müzik dinletisiyle sona erdi.
Oğuz Alp Çağlar,Banaz
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:02