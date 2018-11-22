Emekli Öğretmenler Meslek Yıllarını Tekrar Yaşadı

Düzce
'de ikamet eden emekli öğretmenler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü
daveti ile geldikleri Eğitim Tarihi Müzesi'nde, meslek yıllarında yaşadıkları materyalleri inceledi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Konuralp
Anaokulu ile birlikte ortaklaşa düzenlenen programda, Konuralp Bölgesi'nde 1940-1995 yıllarında eğitim veren öğretmenler Eğitim Tarihi Müzesi'ni ziyaret etti.
Ziyarette duygu dolu dakikalar yaşayan emekli öğretmenler, kendi okul yıllarındaki belge ve fotoğrafları görünce göz yaşı döktü.
Emekli öğretmenlerden Nevin Dokumacı, gazetecilere yaptığı açıklamada, lise yıllarında çekilmiş olan fotoğrafını gördüğünü ve çok duygulandığını söyledi.
Çok duygulandığını vurgulayan Dokumacı, şöyle konuştu:
"Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmedim. Fotoğrafta kardeşimin eşi de var. Çok mutlu oldum, eski günleri andım. Öğretmenlerimize böyle bir şey yaşattıkları için teşekkür ederim. Gerçekten duygulandım."
"Geçmişe doğru bir yolculuk yaptılar"
Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit
ise, Düzce Eğitim Tarihi Müzesi'ni geçen yıl hizmete açtıklarını söyledi.
Müzede, eğitim tarihine ait bir çok materyalin bulunduğunu aktaran Yiğit, "Konuralp Bölgesi'nde yaşayan emekli öğretmenlerimizi burada ağırladık. Burası onlar için çok anlamlı bir mekan, hep birlikte burada yaşadık o yılları. Burada kendilerine ait bir çok iz buldular. Hatta kendi fotoğraflarını gören öğretmenlerimiz çok mutlu oldu, geçmişe doğru bir yolculuk yaptılar." şeklinde konuştu.
22 Kasım 2018 Perşembe 15:46