Emekli Öğretmenler Torunlarının Okulunda

Atakum
'da emekli öğretmenler torunlarının eğitim gördüğü okulda anılarını anlattı.
Atakum Belediyesi Fırat Özdemir
Anaokulu'nda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okul Müdürü Hülya Şen
, törende yaptığı konuşmada, öğretmenlerin eğitim ve öğretimin en önemli unsuru olduğunu söyledi.
Öğretmenliğin kutsal bir meslek olduğuna işaret eden Şen, "Öğretmenler, ilmin ve irfanın bayrağını taşıyan neferlerdir. Bilginin kaynağı olan öğretmenlerimiz, gelecek adına umut bağlanan en büyük güçtür. Bu kutsal görevi en güzel şekilde yerine getirmeye çalışan öğretmenlerimi tebrik ediyorum. Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk
başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum.
Konuşmaların ardından şiirler okundu öğretmen Hatice
Kürkçü tarafından sunum yapıldı.
Ardından torunlarının eğitim gördüğü okula gelen emekli öğretmenler Muzaffer Altun, Hami Çam, Penpe Alkan, Ali Bıçakçı, Fatma Bıçakçı, Nuran Demir
ve Fikri Yolaydın anılarını anlattı.
Bu sırada öğretmenlerin görev yaptıkları yıllarda çekindikleri fotoğraflar sergi ve slayt halinde gösterildi.
Programın sonunda Okul Müdürü Şen, emekli öğretmenlere plaket takdim etti.
Atakum