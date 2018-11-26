Emekli Öğretmenler Unutulmadı

26 Kasım 2018 Pazartesi 12:09



26 Kasım 2018 Pazartesi 12:09

Kırklareli Belediye Başkanlığı'nın, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla geleneksel olarak düzenlediği emekli öğretmenler ile kahvaltı buluşması yoğun bir katılımla gerçekleştirildi.Etkinliğe katılım gösteren öğretmenler çiçekler ile karşılanırken, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programa katılım sağlayan Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gider, günün anlam ve önemini belirten konuşmasını gerçekleştirdi. Mehmet Gider, millet mektepleri ve Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün milli eğitimdeki önemini ifade ederken, konulmasının sonunda tüm öğretmenlere Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'nun selam, sevgi ve saygılarını iletti.Emekli Öğretmenlerden Ahmet Önal'da eğitim ve öğretime dair duygu ve düşüncelerini paylaştı. Necmettin Dindar'ın müzik dinletisi ile biten programın sonunda emekli öğretmenlere günün hatırası olarak yeni yıl ajandası takdim edildi. - KIRKLARELİ