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Emekli öğretmenler 'Vefa Gecesi'nde bir araya geldi

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Emekli Öğretmenler Vefa Gecesi" adlı program düzenlendi.

23.11.2019 11:38 | Son Güncelleme: 23.11.2019 11:43Emekli öğretmenler 'Vefa Gecesi'nde bir araya geldi
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "Emekli Öğretmenler Vefa Gecesi" adlı program düzenlendi.

Etkinliğe Bilecik Vali Yardımcısı Akın Yılmaz, Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik, emekli öğretmenler, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Burada bir konuşma yapan Bilecik Valisi Akın Yılmaz, düzenlenen programda emeği geçenlere teşekkür ederek, "Emekli öğretmenlerimizle düzenlenen akşam yemeğinde bir araya geldik. Emekli öğretmenlerimizin geçirdikleri güzel anılarından bahsettik. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürü Ramazan Çelik ise, tüm öğretmenlere teşekkür etti. - BİLECİK

Ramazan Çelik, Bilecik, Yaşam

Kaynak: İHA

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