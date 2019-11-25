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Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiler

Kozlu'da 24 Kasım Öğretmenler gününde " Kozlu Eğitimciler Derneği" anlamlı etkinlik gerçekleştirdi.

25.11.2019 11:01 | Son Güncelleme: 25.11.2019 11:06Emekli öğretmenleri evlerinde ziyaret ettiler
'da 24 Kasım Öğretmenler gününde " Kozlu Eğitimciler Derneği" anlamlı etkinlik gerçekleştirdi. 24 Kasım'da yaşları 88-90 arasında olan emekli öğretmenleri ziyaret ettiler.

Dernek başkanı Mustafa Zorlu nezaretinde önce 88 yaşındaki Cafer Ünlü ziyaret edildi. Rahatsızlığından dolayı evinden dışarıya çıkamayan Cafer öğretmen ilk göreve başladığı Mardin Nusaybin den eski öğrencisinden bu sabah aldığı telefon görüşmesinin kendisini çok mutlu ettiğini, eski anılarını da anlatarak ziyaretten çok mesut olduğunu anlattı. Hatta ziyaretin hemen bitmemesini istemesi karşılıklı duygu anlarını arttırdı.

Daha sonra 90 yaşında olan Recep Demircan öğretmen ziyaret edildi. Karşılıklı anılar anlatılırken, Recep öğretmenin Köy Enstitüsü Mezunu Diploması'nı göstermesiyle dernek temsilcileri şaşkınlıklarını üzerinden atamadan, emekli olduktan sonra ön lisans diploması alıp, tekrar öğretmenlik yaptığını dinleyince daha şaşırıp kendisini tebrik ettiler. Son olarak da 89 yaşındaki İsmet Yılmaz öğretmen ziyaret edildi. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren emekli öğretmen, anılarını anlatırken ziyaretçilerine kendi bahçesinde yetiştirdiği mandalinaları ikram etti.

"Kozlu Eğitimciler Derneği" heyetindekiler, 'bu anlamlı günde keşke tüm emekli öğretmenleri ziyaret edebilseydik' diyerek, bu uygulamaların devam edeceğini, bu eğitim çınarlarını dinlerken çok duygulandıklarını belirterek, tüm öğretmenlerin "Öğretmenler Günü" nü kutlayıp, ebediyete intikal eden öğretmenlere de Allah tan Rahmet dilediler. - ZONGULDAK

Mustafa Zorlu, Kozlu, Güncel

Kaynak: İHA

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