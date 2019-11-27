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Emekli öğretmenlerle duygusal buluşma

Konuralp'te yaşayan emekli öğretmenler ve öğretmen velilerle yapılan Öğretmenler Günü Kutlama Programı'nda duygusal anlar yaşandı.

27.11.2019 15:27 | Son Güncelleme: 27.11.2019 15:32Emekli öğretmenlerle duygusal buluşma
'te yaşayan emekli öğretmenler ve öğretmen velilerle yapılan Öğretmenler Günü Kutlama Programı'nda duygusal anlar yaşandı.

Düzce Konuralp Anaokulu tarafından bu yıl 6.'sı düzenlenen Konuralp'te yaşayan emekli öğretmenler ve öğretmen veliler ve öğretmenlerle yapılan Öğretmenler Günü Kutlama Programı'nda duygusal anlar yaşandı. Minik öğrencilerin hazırladığı müzikli rontlar, şiirler ve 5 yaş sınıflarının hazırladığı koro beğeniyle izlendi. Minikler emekli öğretmenlerin ellerinden öperek ve hediyelerini takdim ederek öğretmenler gününü kutladılar. - DÜZCE

Konuralp, Güncel

Kaynak: İHA

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