Emekli olan manifaturacı, dükkanındaki malları ihtiyaç sahiplerine bağışladı

Manisa'nın Demirci ilçesinde 46 yıllık dükkanını kapatmaya karar veren manifaturacı Fahri Akdere , iş yerindeki malların tamamını ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için Demirci Belediyesine hibe etti.Fahri Akdere, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra da çalışmaya devam ettiği Cami Atik Mahallesi Birlik Caddesi'ndeki dükkanını kapatmaya karar verdiğini söyledi.Değeri 75 bin lirayı bulan giysi ve kumaşları önce satmayı düşündüğünü, daha sonra bağışlama kararı aldığını aktaran Akdere, bu kararı aldığı için son derece huzurlu olduğunu vurguladı.Kararında son dönemde yaşanan depremlerin de etkili olduğunu belirten Akdere, şöyle devam etti:"Mağdur olan, ihtiyaç sahibi her kim var ise belediyemiz kanalı ile ulaştırılmasını istedim. Belediye Başkanımız Selami Selçuk'a söyledim. Ekipler gelerek ürünleri güzelce topladı ve götürdü. 300 metrekare iş yerimde tamamen giyim eşyası var. Her şey mevcut. Bereket versin, artık bu kadar yeter. Halim vaktim yerinde. Bugüne kadar kazandıklarım bana yeter. Yaş 70'e dayandı. Bundan sonra istirahat edeceğim."Akdere, soğuk kış günlerinde ülke genelinde pek çok mağdur olabileceğini dile getirerek, "1968 ve 1972 yıllarında Demirci'de deprem yaşadık. Onun için o durumun ne olduğunu iyi biliriz. O dönemde battaniye bile bulamıyorduk. Şükür şimdi her şey var. Ben de böyle bir karar aldım. Mağdur olan kim varsa helali hoş olsun." diye konuştu.Demirci Belediye Başkanı Selçuk da hayırsever Akdere'ye teşekkür ederek, "Fahri Amcamız, güzel bir vatandaşlık örneği sergiledi. Bu aziz millet her zor durumda devletinin yanında olmayı kendine görev biliyor. Bağışlanan bu eşyalar talep olduğu anda başta Elazığ olmak üzere tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza anında ulaştırılmak üzere hazırlanacaktır. Allah, milletimizin bu birlik ve beraberliğini muhafaza eylesin, devletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.