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Emekli olan personellere plaket verildi

Kütahya'nın Emet ilçesinde PTT Müdürlüğünde uzun yıllar çalışarak emekli olan 2 personel için veda yemeği düzenledi ve verdikleri hizmetlerden dolayı plaket takdimi yapıldı.

20.02.2020 09:30 | Son Güncelleme: 20.02.2020 09:30Emekli olan personellere plaket verildi
Kütahya'nın Emet ilçesinde PTT Müdürlüğünde uzun yıllar çalışarak emekli olan 2 personel için veda yemeği düzenledi ve verdikleri hizmetlerden dolayı plaket takdimi yapıldı.

Emet PTT Müdürü Halil Er yaptığı açıklamada, "Emet PTT Merkez Müdürlüğümüzde uzun yıllar görev yaparak emekli olan İsmail Kaya ve Göksel Seven kardeşlerimizin kurumumuza yapmış oldukları hizmetler için Teşekkür ediyoruz. Bugün onların vedası dolayısıyla yemek tertipleyip kendilerine yapmış oldukları hizmetlerden dolayı plaket takdim ettik. Emeklilik hayatında sağlık ve mutluluklar diliyoruz" dedi.

Yıllardır bu kurumda hizmet vermenin onurunu ve gururunu her zaman taşıyacaklarını belirten İsmail Kaya ve Göksel Seven, kendileri için hazırlanan veda programı için Müdür Halil Er ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ettiler. - KÜTAHYA

Yaşam

Kaynak: İHA

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