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Tim Howard, hem hissedarı hem de sportif direktörü olduğu kulübün kalecisi oldu

ABD'li milli kaleci Tim Howard futbola geri döndü. 40 yaşındaki eldiven ortağı olduğu ve sportif direktörlüğünü yaptığı takımın kalesini koruyacak.

05.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 05.03.2020 15:02

Bir dönem Manchester United ile Everton formaları giyen ve 5 ay önce emekli olan ABD'li kaleci Tim Howard, Amerikan İkinci Ligi (USL) takımlarından Memphis 901'de futbola döndü.

HEM SPORTİF DİREKTÖR HEM HİSSEDAR HEM DE KALECİ

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 40 yaşındaki kalecinin ayrıca kulüpte sportif direktör olduğu belirtildi.

Kulüpte hissesi de bulunan Tim Howard yaptığı açıklamada, "Ekim ayında emekli olduğumdan beri futbola olan bağlılığım arttı. Kazanma duygusu beni devam etmeye itti. Futbol oynamayı ve mücadele etmeyi çok seviyorum, bu bana ikisini de yapma fırsatı veriyor." ifadelerini kullandı.

2019'DA EMEKLİ OLMUŞTU

Tecrübeli file bekçisi, Manchester United ve Everton formalarını toplamda 491 kez giymişti.

2016 yılında Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Colorado Rapids'e transfer olan Howard, Ekim 2019'da emekli olmuştu.

Tim Howard, hem hissedarı hem de sportif direktörü olduğu kulübün kalecisi oldu

Manchester United, Tim Howard, Futbol, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI (1)
SEN NEYMİŞSİN BE AABİİ:AYNI ANDA HEM KALECİ HEMDE SANTRAFOR OLABİLİRSEN TAKDİR EDECEM.
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5.03.2020 15:13:24