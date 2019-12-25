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Emekli olan güvenlik korucusu, kaz yetiştiriciliğine başladı

Malatya'da güvenlik koruculuğundan emekli olan Mehmet Mustafa Karadaş, kaz yetiştirmeye başladı. Satışlarda pazar sorunu yaşadığını belirten Karadaş, "İnşallah teşvik alırım ve bu işi başarım" dedi.

25.12.2019 13:41 | Son Güncelleme: 25.12.2019 15:21 Emekli olan güvenlik korucusu, kaz yetiştiriciliğine başladı

'nın ilçesine bağlı Yazıköy mahallesinde ikamet eden Mehmet Mustafa Karadaş, güvenlik koruculuğundan emekli olduktan sonra Kaz yetiştirmeyle gününü geçiriyor.

"İNŞALLAH TEŞVİK ALIRIM"

Karadaş, civciv alarak başladığı işinde 170 Kaz yetiştirdiğini söyledi. Karadaş, hedefinin proje yaparak devlet desteği almak ve Kavak Mahallesinde çiftlik kurmak olduğunu dile getirdi. Karadaş, "Darende'de bu işi ilk ben yaptım. Geniş kapsamlı düşünülürse ciddi bir gelir kapısı olur. İlçemizin Kavak Mahallesi sakin ve kendime ait havuzlu arazim olduğu için, yapacağım proje ile burada çiftlik kurmayı hedefliyorum. İnşallah teşvik alırım ve bu işi başarım. Yalnız olduğum için çiftçilik ve büyük baş hayvancılık yapamadım. Kaz yetiştiriciliği tek başına yapılabiliyor. Arazide doğal olarak yayılıyorlar. Satışlarda, pazar sorunu yaşıyorum. Haftanın belirli günlerinde Darende pazarına getirerek satıyorum" dedi.

"LEZZETİNİ TÜM TÜRKİYE BİLİYOR"

Karadaş, "Dünya mutfağında önemli bir yeri olan Kaz eti ülkemizde çoğunlukla Kars ve Ardahan yörelerimizde yetişiyor. Bu iki ilimizde yetişen kaz etinin lezzetini tüm Türkiye biliyor. Kaz eti genellikle kış aylarında tüketilir. Nedeni ise Kazların ilkbahar aylarından sonbahar aylarına kadar bakımı gerçekleşir. Kuluçkaya yatırılır" ifadelerini kullandı.

"KAZ ETİNİN İÇERİSİNDE A,B VE E VİTAMİNİ BULUNUR"

Oldukça lezzetli olan Kaz etinin ayrıca sağlıklı bir besin kaynağı olduğunu dikkat çeken Karadaş, "Kazlar açık alanlarda beslendikleri için doğal ve besin değeri açısından daha güçlüdür. Kaz etinin 100 gramı ile günlük protein ihtiyacının yarısı karşılanmış olur. Protein hasar görmüş hücreleri onarır ve yeni hücre oluşumunu destekler. Kaz etinin içinde yüksek oranda A,B ve E vitamini bulunur. Aynı zamanda B 12 eksikliğinin de tedavisinde olumlu sonuç gösterir. 140 gram kaz etinde 30.69 gram yağ, 72.73 gram su, 27 kalori ve 35.22 gram protein bulunur "şeklinde konuştu.


Mehmet Mustafa, Darende, Malatya, Ekonomi, Güncel

Kaynak: İHA

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