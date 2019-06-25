Emekli oldu kendini fidan dikmeye adadı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde yaşayan Mehmet Zekai Erkan (62), emekli olduktan sonra kendini fidan dikmeye adayarak, binlerce fidanı toprakla buluşturdu.

Çubuk'ta memur emeklisi olan, 3 çocuk, 4 torun sahibi Mehmet Zekai Erkan, hayatını fidan dikmeye ve orman oluşturmaya adadı.

Emekli olduktan sonra evinde oturup emeklilik hayatı yaşamayı istemeyen Erkan, bir yıl içerisinde yaptığı çalışmalar ve girişimlerle binlerce fidan dikilmesine öncülük etti.

Bir yandan daha önce dikilen fidanların bakımını yapan bir yandan da yeni fidanları toprakla buluşturan Erkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, amacının Yeşil Çubuk Çayı Vadisi'ni orman haline getirmek olduğunu söyledi.

Fidan dikmeye, içine aniden gelen bir ilhan ile başladığını anlatan Erkan, şunları kaydetti:

"Yalnız başıma fidan dikmeye geliyorum, kafamı dinlendiriyorum burada. Badem, dut, ıhlamur, çam, ceviz ağaçları diktim. Ben bunları hayvanlardan, insanlardan korumak için elimden geldiğince çabalıyorum. Bir kısmının etrafını telle çevirdim, bir kısmını da çevirmek için çalışıyorum. Evde canım sıkılıyor, kendimi burada buluyorum. Yağmurlu havalarda bile buraya geliyorum. 'Kıyametin dahi kopacağını bilseniz elinizdeki fidanı dikiniz' diye bir hadis-i şerif bulunmaktadır. Bu ağaç dikmenin önemini oradan anlayalım. Bütün günümü fidanlarla geçiriyorum. İnşallah ölünceye kadar fidan dikeceğim."

Bazen diktiği fidanların yerinden sökülerek çalındığını dile getiren Erkan, "Bu beni çok üzüyor. Aynı yere ikinci fidanları dikmek zorunda kalıyorum. Çift dikiş gidiyoruz. Fidanları geliyorlar kökünden söküp götürüyorlar." diye konuştu.

- Tüm ilçeye örnek oldu

Mehmet Zekai Erkan'ın fidan sevgisine şahit olan vatandaşlardan Mustafa Orhan, Erkan'ın, yaptığı çalışmayla tüm ilçeye örnek olduğunu belirtti.

Bir ağaç yetiştirmenin bir insan yetiştirmekle eş değer olduğunu ifade eden Orhan, "Dikilen fidanlar zamanla ağaca ve ormana dönüşecek. Bu da hem sağlıklı bir çevrenin, hem de güzel bir coğrafyanın ortaya çıkmasına neden olacak. Ben kendim emekli öğretmenim. Ağaç dikmek ne kadar güzel bir şeydir, bir insan yetiştirmek kadar güzel bir duygu. Bunun için kendisini taktir ediyorum." İfadesini kullandı.

Kaynak: AA