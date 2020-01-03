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Emekli olduktan sonra mantar üretmeye başladı

Niğde'de 40 yıl esnaflık yaptıktan sonra emekli olan Aytekin Oral, arkadaşının tavsiyesiyle istiridye mantarı üretmeye karar verdi.

03.01.2020 16:18 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:18 Emekli olduktan sonra mantar üretmeye başladı
'de 40 yıl esnaflık yaptıktan sonra emekli olan Aytekin Oral, arkadaşının tavsiyesiyle istiridye mantarı üretmeye karar verdi.
Ortağı Muharrem Onay ile Kemerhisar beldesindeki 300 metrekare alanda tesis kuran Oral (56), yaklaşık 2,5 ayda 9 ton ürün elde etti.
Oral, gazetecilere yaptığı açıklamada, 2017 yılında istiridye mantarı üretmeye başladıklarını söyledi.
İstiridye mantarının Türkiye'de çok bilinmediğini belirten Oral, bu mantar türünün besleyici değerinin çok yüksek olduğunu anlattı.
Oral, emekli olmasına rağmen boş durmayarak ekonomiye katkı sağladığını belirterek, "Üç senede ciddi bir noktaya geldik. Mantarı çevre illere de satıyoruz. İşlerimiz şu anda iyi gidiyor. 10 ton komposttan yaklaşık 3 ton ürün alıyoruz, 100 metre kare alanda. Bize yaklaşık 30 bin lira gibi bir getirisi oluyor." dedi.

Niğde, Güncel

Kaynak: AA

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