Emekli Olunca Doğal Yaşamı Seçti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde yaşayan Fatma ve Ahmet Özdemir çifti, elektriklerini kendileri üretiyor, su ihtiyacını 2 kilometre uzaklıktaki kaynaktan karşılıyor.Şehir hayatından bunalan, emekli olup eşiyle sakin bir hayat yaşamak isteyen demir doğrama ustası Ahmet Özdemir (64), Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Doğanca Mahallesi'nde kendisine doğayla iç içe bir yaşam kurdu.Babasından kalan araziyi bahçeye çeviren Özdemir, evinin yolunu kendi imkanlarıyla açtı. Arazisi en yakın enerji kaynağına yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta olunca güneş panelleri ve rüzgar gülüyle elektrik üretmeye başlayan Özdemir, içme ve sulama suyunu da yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki arazisinde bulunan kaynak suyundan hortumla taşıdı. Bahçesinde her türlü meyve ve sebze yetiştiren Özdemir, bazı besinleri de kurutarak veya konserve yaparak farklı zamanlarda tüketiyor.Çevresini saran çam ormanından da faydalanan Özdemir, ormanda mantar topluyor ve avlanıyor.Doğayla iç içe yaşayan Ahmet Özdemir gazetecilere yaptığı açıklamada, 40 yıl çalıştıktan sonra emekli olduğunu belirterek şöyle devam etti:"Burada 20 dönüm kadar yerim vardı. Burayı nasıl değerlendiririm dedim. Yolu yapmakla başladım, tarlaları yaptım, evimi yaptım. Sonra elektrik ihtiyacı ortaya çıktı. Elektriği güneş enerjisi ve rüzgar gülüyle temin ettim. Suyu 2 kilometre uzaktan getirdim. Havuza suyu doldurup hem yıkanma hem sulama amaçlı kullanıyorum. Eşimle bu doğal hayatta yaşamayı çok seviyorum. Herkese bu yaşamı tavsiye ediyorum. Boş zamanlarımda mantara gidiyorum, avlanırım, bağ bahçede çalışırım. Bu şekilde doğal hayatta yaşıyoruz."Tek eksikleri komşuFatma Özdemir ise doğal hayatı çok sevdiğini aktararak "Her şey doğal, üzüm, limon, kivi, göleviz her şey var. Bir tek komşu yok. Bize bir komşu lazım. Komşu gelirse ona arsa da verebiliriz." diye konuştu.