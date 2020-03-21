Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi - Haberler

Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi

Koronavirüs salgınında hayatını kaybeden emekli Orgeneral Aytaç Yalman için Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapılması gerekirken, önlemler çerçevesinde 'kısıtlı tören' yapıldı.

21.03.2020 08:24 | Son Güncelleme: 21.03.2020 08:33
Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi

Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın geçtiğimiz Pazartesi günü yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybetmesi sonrası cenaze töreni 'kısıtlı' olarak gerçekleştirdi. Prosedür gereği Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapıldıktan sonra toprağa verilmesi gereken Yalman, virüs taşıdığı gerekçesiyle daha izole bir ortamda toprağa verildi. Salgından dolayı Yalman'ın cenaze töreninin nerede ve ne zaman yapılacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Törene 1 tuğgeneral ile Yalman'ın 4 yakını katıldı.

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan Kovid-19 virüsü, 11 Mart günü Türkiye'de ilk kez tespit edildi. 16 Mart günü hayatını kaybeden emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği 2 gün önce anlaşıldı. Yalman, salgında hayatını kaybeden 3. vatandaşımız oldu.

Emekli Orgeneral Aytaç Yalman, toprağa böyle verildi

YALMAN'IN CENAZESİNDE DİKKAT ÇEKEN DETAY

Yalman'ın cenaze töreni ise dikkat çeken bir sahneye sebep oldu. Eski Kara Kuvvetleri Komutanı, askeri törenle değil yakınlarının katıldığı ufak bir cenaze töreniyle toprağa verildi. Yalman'ın tabutuna omuz verenlerin giydiği koruyucu kıyafet dikkat çekti.

YALMAN İÇİN 'KISITLI TÖREN'

Aytaç Yalman için Birinci Ordu Komutanlığı'nda tören yapılması gerekirken, Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 'kısıtlı tören' yapıldı. Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; cenazesinin hastaneden alınıp mezarlığa götürülmesinde Merkez Komutanlığı tarafından taşıma ve saygı mangası görev yaptı. Ailesinden alınan bilgiye göre cenazeye ordunun görevlendirdiği 1 tuğgeneral ile 4 yakını katıldı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Etiketler : Aytaç Yalman, Ordu, Güncel

İlgili Haberler

Son dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktıSon dakika: Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı
Son Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman’ın koronavirüsten öldüğünü doğruladıSon Dakika: Bakan Koca, Emekli Orgeneral Aytaç Yalman'ın koronavirüsten öldüğünü doğruladı
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs salgınında ölen 9 vatandaşımızın ortak yanları belli oldu Haberler
Koronavirüs salgınında ölen 9 vatandaşımızın ortak yanları belli oldu
Erdoğan, vatandaşlara gece yarısı seslendi: Lütfen yapmayın Haberler
Erdoğan, vatandaşlara gece yarısı seslendi: Lütfen yapmayın
Salgınla mücadelede neler yapıyoruz? Son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler bu haberde Haberler
Salgınla mücadelede neler yapıyoruz? Son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler bu haberde
Çin’den Türkiye’ye 2 milyon yeni korona testi! İlk parti geldi Haberler
Çin'den Türkiye'ye 2 milyon yeni korona testi! İlk parti geldi
Sağlık Bakanlığı’ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor Haberler
Sağlık Bakanlığı'ndan yeni korona hamlesi! Onlar da sürece dahil oluyor
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor Haberler
Ünlü profesör canlı yayında açıkladı: Bir daha futbol oynaması zor
Erdoğan, Twitter’dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler Haberler
Erdoğan, Twitter'dan uyardı! İşte virüsün en çok etkilediği kişiler
İsrail’de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti Haberler
İsrail'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm gerçekleşti

Son Dakika Güncel Haberleri

Kara yollarında durum - Haber Papua Yeni Gine'de ilk Kovid-19 vakası görüldü - Haber Eber Gölü'nün de suyu çürüdü - Haber 'Türkiye'deki turist ülkesine dönmek istemiyor' - Haber ÇİN BAŞKONSOLOSU VE KONSOLOSLUK PERSONELİNDEN TÜRK SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ALKIŞLI DESTEK - Haber Koronavirüs salgınında hayatını kaydeden 9 vatandaşımızın ortak özelliği yaşlı olmaları - Haberler Çin'den Türkiye'ye 2 milyon korona test kiti! İlk parti geldi - Haber Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşanan tüm gelişmeler - Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, yayınladığı sesli mesajda vatandaşlara sokağa çıkmama çağrısı yaptı - Haber Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs en çok yaşlıları ve kronik hastalığı bulunanları etkiliyor - Haber İsrail'de yeni tip koronavirüs nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti - Haber
Loading