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EMEKLİ ORGENERAL HİKMET KÖKSAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR (1)

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHAEski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

26.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:02EMEKLİ ORGENERAL HİKMET KÖKSAL İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENİYOR (1)

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, DHA

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan ve rütbeleri sökülen eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal hayatını kaybetti. Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor. Köksal'ın cenaze törenine Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Eski Genel Kurmay Başkanı İlker Başbuğ da katıldı.

Görüntü Dökümü

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-İlker Başbuğ ve Hulusi Akar detay

-Cenazeden detaylar



Salih Zeki Çolak, Hikmet köksal, Güncel

Kaynak: DHA

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