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Emekli Orgeneral Hikmet Köksal son yolculuğuna uğurlandı

ESKİ Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal son yolculuğuna uğurlandı.

26.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 15:42
ESKİ  Kara Kuvvetleri Komutanı Emekli Orgeneral Hikmet Köksal son yolculuğuna uğurlandı.

28 Şubat davasında müebbet hapis cezası alan eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Hikmet Köksal hayatını kaybetti. Köksal için Büyük Selimiye Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Köksal'ın cenaze törenine Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 28 Şubat döneminde dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir, dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı katıldı.

Cenaze töreninde konuşan oğlu Namık Köksal, "Son nokta diyelim. Acılar gördük, acılar yaşadık. Yargılama sürecini beklemedeyiz, bilmiyoruz. Sonuç ne olursa olsun ben babamı kaybettim. Söyleyecek bir şey bulamıyorum. Acılar yaşadığımızı söyleyebilirim sadece" dedi.

Camideki cenaze törenin ardından 1'nci Ordu Komutanlığı'na götürülen Köksal için burada da bir tören düzenlendi.


- İstanbul
Emekli Orgeneral Hikmet Köksal son yolculuğuna uğurlandı

Salih Zeki Çolak, Hikmet köksal, Güncel

Kaynak: DHA


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