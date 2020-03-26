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Emekli otobüs şoförü kiracılarından bir ay kira almayacak

Kastamonu'da 60 yaşındaki emekli otobüs şoförü Dursun Kaderli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla işleri azalan 2 kiracısından bir ay kira almayacak.

26.03.2020 12:16 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:19
Kastamonu 'da 60 yaşındaki emekli otobüs şoförü Dursun Kaderli, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) dolayısıyla işleri azalan 2 kiracısından bir ay kira almayacak.
Araç ilçesine bağlı İğdir köyünde yaşayan, emekli maaşının yanı sıra evinin altındaki biri tamirhane, diğeri oto yıkamacı iki dükkandan aldığı kira ile geçinen Kaderli, kiracılarına bir ay kira almayacağını söyledi.
Kaderli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, koronavirüs nedeniyle hem sağlık hem de ekonomi anlamında zor günler yaşandığını söyledi.
Kovid-19 tedbirleri dolayısıyla esnafın zor günler geçirdiğine işaret eden Kaderli, "Esnafın işleri zorlaştı, müşterisi azaldı. Kiracılarımın işi azaldığı için birer ay kira almayacağım. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Devlet olmazsa millet, millet olmazsa devlet olmaz. İnşallah bu illetten bir an evvel kurtuluruz." diye konuştu.
Kiracılardan Özkan Orhan da motor ustası olduğunu ifade ederek, Kaderli'ye desteğinden dolayı teşekkür etti.
Kaderli'nin örnek bir davranış sergilediğini belirten Orhan, "Dursun ağabeyin koronavirüs dolayısıyla bize gelip, 'kabul ederseniz bir ay kira almayacağım' demesi, bizim için onur verici bir davranış. Mal sahibi olan diğer ağabeylerden şunu rica ediyorum, dayanma gücü olanlar Dursun ağabeyin yaptığı bu örnek davranışı sergilerse, bu zamanla kar yumağı olup çığ gibi büyüyebilir." ifadelerini kullandı.
Orhan, işlerinin açılmasını beklediklerini, koronavirüs tehdidinin bir an önce ülkeyi terk etmesini dilediğini vurguladı.
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Emekli otobüs şoförü kiracılarından bir ay kira almayacak

Kaynak: AA

Etiketler: Kastamonu, Araç, Güncel

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Emekli otobüs şoförü kiracılarından bir ay kira almayacak

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