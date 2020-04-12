Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

EMEKLİ PİLOT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

12.04.2020 13:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 13:24
Türk Hava Yolları'nın emekli kaptanlarından Mustafa Özden Türkon, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.
Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören Mehmet Özden Türkon için plazma tedavisinde kullanılmak üzere kan verebilecek, hastalığı geçirmiş ve iyileşmiş kişiler aranmaktaydı. THY'den uzun yıllar görev yapan Mustafa Özden Türkon, emekliliğinin ardından simülatör öğretmeni olarak THY'deki görevine devam ediyordu. EMEKLİ PİLOT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ

Kaynak: DHA

Etiketler: Türk Hava Yolları, Mustafa Özden, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Bugün Bingöl’deki deprem sonrası ’Endişeliyim’ diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti Haberler
Bugün Bingöl'deki deprem sonrası "Endişeliyim" diyen Prof. Dr. Naci Görür bir bölgemizi işaret etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Beşiktaş’tan Galatasaray’a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf Haberler
Beşiktaş'tan Galatasaray'a UEFA Kupası göndermesi: Tesadüf
Haberler ›› Güncel ››EMEKLİ PİLOT KORONAVİRÜSTEN HAYATINI KAYBETTİ - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:24: Kaş Belediyesinden ekmek servisi - Haber 14:24: Eyüpsultan Belediyesi kırsaldaki sahipsiz köpekleri de unutmadı - Haber 14:24: Samsun'da sokağa çıkma yasağı sonrası kentte sessizlik hakim - Haber 14:24: İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'den Kovid-19 açıklaması Açıklaması - Haber 14:24: Çanakkale'de Maltepe köyündeki karantina 12 gün uzatıldı - Haber 14:15: Dünyaca ünlü Türk doktor Derya Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu - Haber 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı - Haber 08:13: İçişleri Bakanlığının aldığı sokağa çıkma yasağı, Cumhurbaşkanlığını rahatsız etti - Haberler