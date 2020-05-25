Emekli polis beylik tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu

Denizli'de 78 yaşındaki emekli polis memuru evinde temizlediği beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu kendisini bacağından vurdu.

Emekli polis beylik tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu
25.05.2020 18:22 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:29
Denizli'de 78 yaşındaki emekli polis memuru evinde temizlediği beylik tabancasının kazara ateş alması sonucu kendisini bacağından vurdu. Hastaneye kaldırılan emekli polisin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi 1193/1 Sokaktaki 3 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre, sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evinde olan emekli polis memuru Musa C., isimli emekli polis memuru evinde beylik tabancasını temizlerken silah kazara ateş aldı. Musa C., tabancadan çıkan mermi ile bacağından vuruldu. Silah sesini duyan Musa C.'nin üst kat komşusu aşağı indiğinden şahsı yaralı görünce polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Musa C., bölgeye gelen ambulans ile Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Musa C.'nin durumun iyi olduğu bildirildi.

Olayın ardından bölgeye gelen polis ekipleri ise incelemelerde bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Denizli, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı Haber
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, normalleşme planında yeni yol haritasını paylaştı
Gaziantep’te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka Haber
Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka
Saruhanlı Devlet Hastanesi’nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı Haber
Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu Haber
Dünya Sağlık Örgütü, Hidroksiklorokin adlı ilacın kullanımını durdurdu
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl’de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi Haber
Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl'de haftalar sonra yeni koronavirüs vakaları tespit edildi
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu Haber
Tuzlu suda bekletilen çileklerden böcek çıktı! Görüntüler sosyal medyada gündem oldu
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı’ya resti çekti: Daha da izlemem Haber
Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem
Ali Babacan, ’Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?’ sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz Haber
Ali Babacan, "Abdullah Gül siyasete geri dönecek mi?" sorusuna yanıt verdi: Herhalde çok doğru olmaz
Haberler››3. Sayfa››Emekli polis beylik tabancasını temizlerken kazara kendini vurdu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

00:44: Koronavirüsle ilgili yeni araştırma: Testi pozitif çıkan hastalar 11. günün ardından bulaşıcı değil - Haberler 00:24: WhatsApp'ın sohbet yedeklemesinde güvenlik açığı olduğu ortaya çıktı - Haberler 00:21: 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi 00:15: 25 Mayıs 2020 Haberleri - Haberler 23:49: İspanya'da sağlık çalışanlarından protesto - Haberler 23:41: İçtikleri alkol pahalıya patladı - Haberler 23:15: İspanyol bilim insanları: Koronavirüsün klima sistemlerinden yayılma riski son derece düşük - Haberler 21:34: Saruhanlı Devlet Hastanesi'nin poliklinikleri doktor ve hemşirelerin koronavirüse yakalanması nedeniyle kapatıldı 14:36: Gaziantep'te rehavet koronavirüs vakalarını artırdı! Bir günde 56 vaka