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Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti

Samsun'da emekli polis memuru deniz kenarında tabancayla kendini vurarak intihar etti.

01.02.2020 21:11 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:16Emekli polis deniz kenarında tabancayla intihar etti
'da emekli polis memuru deniz kenarında tabancayla kendini vurarak intihar etti.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Palmiye Cafe sahilinde saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yaklaşık 1.5 yıl önce emekli olduğu öğrenilen Ali Sofu (57) girdiği bunalım sonucu tabancayla kafasından kendini vurarak intihar etti. Silah sesini duyan vatandaşlar denize yaklaşık 4 metre mesafede kumsalda bir kişinin yattığını fark edince polis ve sağlık ekiplerine verdi. Olay yarine giden 112 Acil Servis ekipleri Ali Sofu'nun hayatını kaybettiği tespit etti. Polis Ali Sofu'nun tabanca ile intihar ettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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