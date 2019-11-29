Emekli polis, memuru pop müzik şarkıcısı oldu

DENİZLİ'de, 25 yıl polis memurluğu yaptıktan sonra emekli olan Abdullah Çelebi (47), hayalini gerçekleştirip, şarkıcı oldu. 'Bay Çelebi' ismiyle müzik piyasasına giren şarkıcı, emekli ikramiyesinin bir kısmıyla da bestelediği şarkıya klip çekti.

Küçük yaştan beri dans ve müzik tutkunu olan, evli ve 3 çocuk babası Abdullah Çelebi, şarkı söyleyip, besteler yapmaya başladı. Çelebi, hayalini kurduğu mesleği seçmek yerine polis memuru oldu. Denizli, Van, İstanbul ve Ardahan'da toplam 25 yıl görev yaptıktan sonra geçen yıl emekli olan Çelebi, bu süreçte şarkı söylemeye ve beste yapmaya devam etti. Polis memuruyken, müziğe olan ilgisi dolayısıyla her fırsatı değerlendiren Çelebi, İstanbul'da bir dönem polis radyosunda çalıştı. Bunun üzerine Denizli'de de Çelebi sayesinde polis radyosu kuruldu ve yayına başlandı. Polis törenlerinde sunuculuk yapan Çelebi, polis korolarında görev alıp, 10 Nisan Polis Haftası kutlamalarında şarkı söyledi.

Emekli olur olmaz Bay Çelebi' ismiyle müzik piyasasına giren Abdullah Çelebi, ekim ayında 4 şarkıdan oluşan albümünü çıkardı. İlk klibini 'Yoktun' isimli şarkısına çeken Çelebi, "Yıllarca bu anı bekledim. Sonunda gerçekleşti. Emekli ikramiyemin bir kısmını klibe harcadım. Polislik yaptığım dönemlerde de müzikten kopmadım. Beste yazmaya devam ettim. Bu benim için büyük tutkuydu, gerçekleştirdim" dedi.

Sözü ve müziği kendisine ait olan 'Yoktun' şarkısı için İstanbul'da kamera karşısına geçen Abdullah Çelebi, dansçı kızlarla birlikte de dans etti. Çelebi'nin ilk klibi, yayınlandığı video paylaşım sitesinde, 1 ayda 131 binden fazla kez izlendi.

'POLİSLİĞİ VE SANATI BİRLİKTE YÜRÜTMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Polis memuruyken, terör operasyonlarına da katılan Abdullah Çelebi, 4 yıl Emniyet Müdürlüğü Musiki Korusu'nun başkanlığını yaptığını söyledi. Çelebi, Michael Jackson şarkılarını ve tarzını çok sevdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Dans etmek ve şarkı söylemek benim doğamda var. Polis memuru olarak 25 yıl çalıştıktan sonra emekli olup, müzik hayatına atıldım. Polis memuruyken, doğuda terör operasyonlarına da katıldım. Müzik sevgisi, çocukluk yıllarımdan bu yana içimde vardı. Müzik hep hayatımda oldu, eğitimim boyunca törenlerde görev aldım. Hayatım boyunca sanatsal etkinliklerde oldum. Daha sonra kendimi polis olarak buldum ve 25 yıl severek yaptım. İstanbul'da görev yaparken, 4 yıl Emniyet Müdürlüğü Musiki Korusu'nu başkanlığını yaptım. Polisken solist olarak da görev yaptım. Benim gibi beste yapıp, sanatçılara veren polis arkadaşlarımız var. Polislik ve sanat hayatını birlikte yürütmek mümkün değil. Benim söylediğim şarkıların ritimleri farklı; Michael Jackson tarzı, pop rock barındıran ritimler var. Ritimleri kuvvetli olan şarkıları söylüyorum. 40 bestem var. Müzik dünyasında başarılı olacağıma inanıyorum. Hayalimin peşinden koştum ve gerçekleştirdim. İlk klibim iyi bir izlenme sayısına ulaştı."