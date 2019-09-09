Haberler» 3. Sayfa» Haber

Emekli polis memuruna saldırı anı kamerada

Emekli polis memuruna saldırı anı kamerada Elinde sopa ile geldi önce emekli polisi darp etti ardından aracının camlarını kırdıDENİZLİ - Denizli'de emekli bir polis market alışverişinden çıktığı sırada bir şahsın sopalı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı.

09.09.2019 20:49 Emekli polis memuruna saldırı anı kamerada
Emekli polis memuruna saldırı anı kamerada
Elinde sopa ile geldi önce emekli polisi darp etti ardından aracının camlarını kırdı
DENİZLİ - Denizli'de emekli bir polis market alışverişinden çıktığı sırada bir şahsın sopalı saldırısına uğrayarak ağır yaralandı. Saldırgan ayrıca emekli polis memurunun aracın camlarına da kırarak zarar verdi. Saldırını anı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre, olay Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi 558. Sokakta meydana geldi. Aracı ile market alışverişinden çıkan ve emekli polis memuru olduğu öğrenilen Kadir Güçlü Özgen 20 ZS 202 plakalı aracının bagajını açtığında arkasında gelen bir şahıs sopa ile Özgen'e saldırdı. Kafasına aldığı darbe ile Özgen yere düştü. Saldırgan sonrasında ise Özgen'in otomobilinin camlarını elindeki sopa ile kırarak kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgen'in durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
Yaşanan saldırı anı, Özgen'in aracının camlarının kırılması ve saldırgan şahsın kaçması ise bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:22   Şırnak'ta okul önlerinde güvenlik uygulaması
21:20   Takla atan otomobilde 3 kişi yaralandı
21:04   Fabrikada çıkan yangın korkuttu
21:03   (Düzeltme) Yabancı uyruklu kadına pompalı tüfekle kurşun yağdırdı: 1 ölü
20:52   Sınıfın asma tavanındaki kartonpiyer öğrencinin üzerine düştü
20:52   Hatay'da çıkan yangında 50 hektarlık zeytinlik kül oldu
20:52   Diyarbakır'da saman yüklü kamyondan 663 kilogram esrar çıktı