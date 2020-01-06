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Emekli polis memurundan 'Aşk-ı Hat' sergisi

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, emekli polis memuru ve hattat Mehmethan Akan'ın "Aşk-ı Hat" sergisinin açılışına katıldı.

06.01.2020 19:33 | Son Güncelleme: 06.01.2020 19:48 Emekli polis memurundan 'Aşk-ı Hat' sergisi
Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, emekli polis memuru ve hattat Mehmethan Akan'ın "Aşk-ı Hat" sergisinin açılışına katıldı.

Birçok önemli sergi açan, hat ve kaligrafi dersleri veren emekli polis memuru ve hattat Mehmethan Akan'ın "Aşk-ı Hat" sergisi, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın da katıldığı törenle açıldı. Törenin ardından Çalışkan, sergiyi gezerek eserler hakkında bilgi aldı. Baltalimanı Polisevi Şube Müdürlüğünde açılışı yapılan sergi, 13 Ocak gününe kadar saat 09.30 ile 22.00 arasında gezilebilecek. - İSTANBUL

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Güncel

Kaynak: İHA

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