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Emekli polis silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı

Emekli polis silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı İzmir'in Karabağlar ilçesinde emekli polis, iddiaya göre husumetli olduğu kişiyi tartışma sonucu silahıyla vurdu.

20.03.2020 21:04 | Son Güncelleme: 20.03.2020 21:05
Emekli polis silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
İZMİR - İzmir 'in Karabağlar ilçesinde emekli polis, iddiaya göre husumetli olduğu kişiyi tartışma sonucu silahıyla vurdu. Yoldan geçen bir vatandaş da seken kurşunların kendisine isabet etmesi sonucu yaralandı.
Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilyurt semti 9215/6 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen H.D. ile Ayhan A., sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesinin ardından H.D., üzerinde bulunan tabanca ile Ayhan A.'ya ateş açtı. Ayhan A., kurşunların isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken, seken kurşunlar o esnada oradan geçmekte olan İbrahim T.'ye de isabet etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince, ağır yaralandığı belirlenen Ayhan A., İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, İbrahim. T., ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan, yaralıların hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenilirken, iki kişiyi yaraladıktan sonra kaçan H.D. ise kısa süre sonra karakola giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Emekli polis silahıyla dehşet saçtı: 1’i ağır 2 yaralı

Kaynak: İHA

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Emekli polis silahıyla dehşet saçtı: 1'i ağır 2 yaralı
Etiketler : Karabağlar, İzmir, Polis, 3. Sayfa

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