Emekli polis su kanalında ölü bulundu
Samsun'da emekli bir polis su kanalında ölü olarak bulundu.
16.03.2020 22:33 | Son Güncelleme: 16.03.2020 22:33
Samsun'da emekli bir polis su kanalında ölü olarak bulundu.
Olay, 19 Mayıs ilçesi Kertme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Mehmet Arslan (62) su kanalında ölü bulundu. Arslan'ın cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Olay, 19 Mayıs ilçesi Kertme Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli polis memuru Mehmet Arslan (62) su kanalında ölü bulundu. Arslan'ın cesedi otopsi için Samsun Adli Tıp Şube Müdürlüğüne gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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