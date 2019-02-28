Emekli Polise Fetö'den, 6 Yıl 3 Ay Hapis Cezası

Kaynak: DHA

KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuksuz yargılanan emekli polis memuru Sedat G., 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Sedat G. hazır bulundu. Duruşmada, 2 tanığın ifadelerinde, 2011- 2014 yılları arasında Ankara'da görev yaparken, Sedat G.'nin yönlendirmesiyle, örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını söylediği hatırlatıldı. Sedat G. bunun üzerine, Ankara'da hiç görev yapmadığını söyleyerek, "Tanık ifadelerini ve hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.Duruşma savcısı, Sedat G.'nin isminin, örgütün fişleme yaptığı SD kartında 'E.A' koduyla kayıtlı olduğunu ve bu nedenle 'örgüt üyeliğinden' cezalandırılması gerektiğini talep etti. Mahkeme heyeti, yargılama sonucu Sedat G.'ye 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. - Kayseri