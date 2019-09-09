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Emekli polise sopayla saldırı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis emeklisi Kadir Güçlü Özgen, kendisini takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından sopayla başına vurularak darp edildi.

09.09.2019 18:25
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis emeklisi Kadir Güçlü Özgen, kendisini takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından sopayla başına vurularak darp edildi.
Alınan bilgiye göre 20 ZS 202 plakalı otomobilini Topraklık Mahallesindeki bir marketin otoparkına park eden Özgen, otomobilin bagaj bölümüne yöneldiği sırada eli sopalı bir şahsın saldırısına uğradı.
Sopayla otomobilin camlarını kıran şahıs, Özgen'i de başından yaralayarak kaçtı.
Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan Özgen'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Öte yandan saldırı anı marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Emekli polise sopayla saldırı

Pamukkale, Denizli, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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