Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››Emekli polisten define avcılığı - Haberler

Emekli polisten define avcılığı

Çanakkale'de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, emekli polis A.Ş.'nin aracında yaptıkları arama neticesinde 25 adet tarihi bronz sikke ele geçirdi.

20.03.2020 10:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:22
Emekli polisten define avcılığı
Çanakkale 'de bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, emekli polis A.Ş.'nin aracında yaptıkları arama neticesinde 25 adet tarihi bronz sikke ele geçirdi.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez ilçe İğdelik köyünden 18 Mart 2020 tarihinde şüpheli araç ihbarı aldı. Yapılan araştırmalar neticesinde ihbar edilen bölgede şüpheli bir araç ve içerisinde A.Ş. (Emekli Polis) isimli şahıs tespit edildi.

Çevrede yapılan araştırmalar neticesinde arazide saklanmış şekilde bir dedektör bulundu. Şahsın üst araması ve araç içerisinde yapılan aramalar neticesinde; 25 adet tarihi eser niteliği taşıyan bronz sikke ele geçirildi.

Cumhuriyet savcısının talimatıyla gözaltına alınan A.Ş., alınan ifadesinin ardından serbest bırakılırken, metal dedektör Cumhuriyet Savcılığına, ele geçirilen 25 adet sikke Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler : Çanakkale, Jandarma, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

Manşet 

Haberler

Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Haberler
Koronofobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Haberler
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Haberler
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30’a yükseldi Haberler
Son dakika: Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 30'a yükseldi
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay’ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Haberler
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti
Karantinadan olan Ender Saraç’ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı Haberler
Karantinadan olan Ender Saraç'ın koronavirüs test sonucu negatif çıktı
Erdoğan’ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Haberler
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Haberler
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı
Loading