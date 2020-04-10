Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Emekli polisten sürpriz

Emekli polisten sürprizDÜZCE'de, emekli polis memuru Hüseyin Oğuz Erdem, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında uygulama yapan polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü kutlayarak, hediyeler verdi.

10.04.2020 16:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 16:30
Emekli polisten sürpriz
DÜZCE'de, emekli polis memuru Hüseyin Oğuz Erdem, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında uygulama yapan polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü kutlayarak, hediyeler verdi. Koronavirüs salgını nedeniyle D-100 Karayolu Kaynaşlı mevkiinde polisler uygulama noktası oluşturdu. Polis noktasında araçları kontrol eden ve ateş ölçen polisler, ayrıca sürücüleri de koronavirüs tedbirlerine uymaları konusunda uyardı. Uygulama noktasına gelen emekli polis memuru Hüseyin Oğuz Erdem, polislerin 10 Nisan Polis Günü'nü kutladı. Hüseyin Oğuz Erdem içinde çikolata ve hijyen ürünleri bulunan paketleri polislere hediye etti. Emekli polisten sürpriz

Kaynak: DHA

Etiketler: Hüseyin Oğuz, Koronavirüs, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla Haberler
Virüsü izole eden Türk profesör: Bizdeki virüsün bulaşıcılığı fazla
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Uzun süre evde kalmaya hazır olun
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü Haberler
Saadet Partili başkan koronavirüse yenik düştü
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Haberler ›› Güncel ››Emekli polisten sürpriz - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:10: İBB'nin "gıda yardım kolisi" ihalesi sonuçlandı - Haber 18:10: Trabzon'da 2 mahalle karantinaya alındı - Haber 18:10: Karaman'da sağlık çalışanı anne ile kızının kavuşma anı duygulandırdı - Haber 18:08: Gümüşhane'de Kovid-19 tedavisi tamamlanan 72 yaşındaki kadın taburcu edildi - Haber 18:04: Kosova'da sağlık çalışanlarına moral konseri-2 - Haber 17:23: İstanbul'da koronavirüs tedbirleri kapsamın 8 nokta daha yayalara kapatıldı - Haber 15:24: Virüsü izole eden profesör: Bizdeki virüsün bulaştırıcılık özelliği fazla - Haber 11:31: Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimize sokağa çıkma yasağı gelebilir - Haberler