Emekli promosyon ödemeleri için yeni karar
TBB, promosyon ödemesi taahhütname verme süresinin 30 Haziran'a kadar olan emeklilerden onay beklenmeden promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılacağı açıklamasında bulundu.
19.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:14
TBB, promosyon ödemesi taahhütname verme süresinin 30 Haziran'a kadar olan emeklilerden onay beklenmeden promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılacağı açıklamasında bulundu.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi