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Emekli promosyon ödemeleri için yeni karar

TBB, promosyon ödemesi taahhütname verme süresinin 30 Haziran'a kadar olan emeklilerden onay beklenmeden promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılacağı açıklamasında bulundu.

19.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 19.03.2020 14:14
Emekli promosyon ödemeleri için yeni karar
TBB, promosyon ödemesi taahhütname verme süresinin 30 Haziran'a kadar olan emeklilerden onay beklenmeden promosyon tutarlarının hesaplarına yatırılacağı açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye Bankalar Birliği, Ekonomi

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