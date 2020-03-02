Emekli promosyonlar ne zaman verilecek? Bankaların 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar?

Emekliler,2020 promosyon ötmelerinin ne zaman yapılacağını merak ediyor. 2020 Emekli promosyonları ne zaman yatacak sorusunun sıkça sorulmaya başladığı bu günlerde Bankaların 2020 emekli promosyon ücreti ne kadar ve Emekli promosyonlar ne zaman verilecek gibi soruların yanıtları merak ediliyor.

SÖZLEŞME SÜRESİ SONA ERİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı. SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle emekliler ilk defa toplu olarak banka promosyonu için birçok emeklinin sözleşme süresi Şubat ayında doldu.

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYONU NE ZAMAN VERİLECEK?

1 Mart 2017'de ilk promosyonunu alan emekliler, 1 Mart 2020'de ikinci promosyona hak kazanacak. Promosyon almak için emeklilerin bankaya gidip 3 yıl geçerli promosyon sözleşmesi imzalaması gerekiyor. Emekliye ikinci promosyon olarak 1 Mart 2020 itibarıyla yeni ödemeler yapılacak.

EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİLİYOR?

2017 -2020 dönemi için emekli promosyonu;

Aylık bin lira aylık alanlara 300 lira,

Bin ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375 lira,

2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulandı.

2020 emekli promosyonunda tabanın ne olacağı ise SGK ile kamu bankaları arasında devam eden görüşmeler sonrası netleşecek.

ACELE EDİLMEMELİ

Emekli promosyon ödemeleri anlaşmaya göre 1250 liraya kadar çıakbiliyor. Aylık harcama limiti sözüne göre bu limit 2.500 liraya kadar değişebiliyor. Ancak uzmanlar bu süreçte acele edilmemesini, kamu bankalarının yapacağı duyurunun beklenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.

HANGİ BANKA NE KADAR EMEKLİ PROMOSYONU VERİYOR?

QNB Finansbank emekli promosyon ücreti:

1.250 TL'ye varan nakit promosyon veriliyor.

ŞEKERBANK emekli promosyon ücreti:

Maaşını taşıyan emeklilere maaş tutarlarına göre 375 ila 450 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuyor.

ING BANK emekli promosyon ücreti:

450 TL'ye varan nakit promosyona ek olarak; Turuncu Ekstra ile 750 TL harcama yapılan her ay için 50 TL nakit promosyon veriyor.

FİBABANKA emekli promosyon ücreti:

450 TL promosyon ve otomatik talimat verenlere ek olarak 500 TL ödeme yapıyor.

DENİZBANK emekli promosyon ücreti:

Emekliye 450 TL'lik nakit promosyon yanında bankaya yeni müşteri kazandıranlara emekli başına 100 TL veriyor.

AKBANK emekli promosyon ücreti:

Maaşa göre 300, 375, 450 lira aralığında ödeme yapıyor.

ZİRAAT BANKASI emekli promosyon ücreti:

sGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Babkası aracılığı ile alan emeklilere;

1.000 TL altında emekli aylığı alanlara 300 TL,

1.000 TL ila 2.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 375 TL,

2.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 450 TL tutarında olmak üzere,

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor.

HALKBANK emekli promosyon ücreti:

1.000 TL altında emekli maaşı alanlara 300 TL, 1.000 TL ile 2.000 TL arasında emekli maaşı alanlara 375 TL, 2.000 TL üzerinde emekli maaşı alanlara ise 450 TL tutarında promosyon ödemesi yapılacak.