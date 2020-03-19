Emekli promosyonunda taahhüt şartı geçici olarak kaldırıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak ikinci bir duyuruya kadar kaldırıldığını duyurdu.Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk koronavirüse karşı alınan tedbirlere ilişkin bir açıklamada bulundu. Selçuk,"Yeni tip koronavirüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Selçuk, "2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdik" ifadelerini kullandı."Kamu bankalarımız 76 yaş üstü emeklilerimize aylıklarını evlerinde ödeyebilecek"Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğini de bildiren Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar" hatırlatmasını yaptı. - ANKARA

Kaynak: İHA