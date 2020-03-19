Emekli promosyonunda taahhüt şartı kaldırıldı
Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak kaldırıldığını açıkladı.
19.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:45
Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak kaldırıldığını açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Ziya Selçuk, Ekonomi