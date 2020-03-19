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Emekli promosyonunda taahhüt şartı kaldırıldı

Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak kaldırıldığını açıkladı.

19.03.2020 16:45 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:45
Emekli promosyonunda taahhüt şartı kaldırıldı
Bakan Selçuk, koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartının geçici olarak kaldırıldığını açıkladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Ziya Selçuk, Ekonomi

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