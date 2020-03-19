Emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırıldı

Bakan Selçuk; "Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında emekli promosyonunda taahhüt şartını geçici olarak kaldırdık"

Bakan Selçuk, "Yeni tip koronavirüse karşı aldığımız bu önlem sayesinde risk grubunda olan emeklilerimizin ve hak sahiplerinin promosyon taahhüdü için ayrıca bir işlem yapmasına ya da bankaya gitmesine gerek olmayacak." dedi.

Promosyonda taahhüt şartının kaldırılması için bankalara yazı gönderildi

Bakan Selçuk, "2020-2023 dönemi için imzalanan protokol gereği, emeklilerimiz ve hak sahiplerinden taahhütname onayı almadan promosyon ödemesi yapılamıyordu. Taahhüt şartını kaldırmaları için tüm bankalara yazı gönderdik." açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk; "Kamu bankalarımız 76 yaş üstü emeklilerimize aylıklarını evlerinde ödeyebilecek"

Aylığını farklı bankaya taşımak isteyenlerin aktarma yapabileceğini de bildiren Bakan Selçuk, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni koronavirüse karşı açıkladığı tedbir paketi kapsamında da kamu bankalarımız, 76 yaş üzerindeki emeklilerimiz talepte bulunursa, aylık ödemelerini evlerinde yapacaklar." hatırlatmasını yaptı.

Kaynak: Bültenler