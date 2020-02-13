Haberler » Güncel » Emekli sağlık personelinden evde sağlık hizmetine bağış - Haber

Emekli sağlık personelinden evde sağlık hizmetine bağış

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, sağlık hizmetleri alanında kullanılmak üzere bağışta bulunan emekli sağlık personeline teşekkür etti.

13.02.2020 12:06 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:06Emekli sağlık personelinden evde sağlık hizmetine bağış
Valisi Bilal Şentürk, sağlık hizmetleri alanında kullanılmak üzere bağışta bulunan emekli sağlık personeline teşekkür etti.
Şentürk, hastaların kullanmaları amacıyla hasta karyolası temin eden ve İlçe Hastanesinin mefruşatına maddi destekte bulunan hayırsever Ziyaettin Seki'yi makamında kabul ederek teşekkür belgesi verdi.
Seki'yi duyarlı davranışı için takdir ettiğini belirten Şentürk, "Önemli olan gönülden yardım yapılmasıdır. 1 lira ile bin lira arasında fark yoktur, kıymetli olanı budur. Böylelikle iyilikler yayılarak ve artarak devam eder. Bu tür yardımlar emsal oluşturuyor. İyiliği teşvik etmek lazım. Yardım yaparken aza 'az' dememek gerekir." dedi.
Ziyarette, İl Sağlık Müdürü Kadir Keskin ve Müdür Yardımcısı Tuğrul Zeytin hazır bulundu.

Yenipazar, Bilecik, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:28  Uluslararası Caribou Matematik Yarışması nedir? Uluslararası Caribou Matematik Yarışması kurlları nelerdir?
14:14  Parende nasıl yazılır? TDK'ya göre perende mi, parende mi?
13:42  Öldürme Arzusu filmi konusu nedir? Öldürme Arzusu oyuncuları ve Öldürme Arzusu özeti!
12:28  Yüsra Geyik kimdir? Yüsra Geyik kaç yaşında, nereli?
11:31  Dünya Radyo Günü ne zaman? 13 Şubat Dünya Radyo Günü nedir? Radyo ne zaman icat edildi?
13.02.2020 14:34:40