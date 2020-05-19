Emekli savcı ölü bulundu

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkiinde çıkan ot yangınına giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, tarlanın ortasında bir erkek cesediyle karşılaştı.

Emekli savcı ölü bulundu
19.05.2020 17:27 | Son Güncelleme: 19.05.2020 17:27
Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkiinde çıkan ot yangınına giden Muğla Büyükşehir Belediyesi Menteşe İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, tarlanın ortasında bir erkek cesediyle karşılaştı.

Edinilen bilgiye göre, Muğla 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda Salihpaşalar Mahallesi Merdivenli mevkiinde bir arazide ot yangını ihbarı yapıldı. Olay yerine 112 Acil ambulansı, Menteşe itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yanan tarladaki otlara müdahale ederken tarlanın ortasında bir erkek cesedi ile karşılaştı. Anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığı Bayır Karakol ekipleri erkek cesedi üzerinde yaptıkları incelemede, cesedin emekli savcı Zeki Sökmen'e ait olduğunu belirledi.

Emekli savcının tarladaki yangına müdahale ederken dumandan zehirlendiği değerlendirilirken, savcılığın incelemesinin ardından ceset, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etiketler: Menteşe, İtfaiye, Muğla, 3. Sayfa, Haber

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