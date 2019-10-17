Haberler » 3. Sayfa » Emekli subay evinde ölü bulundu

Emekli subay evinde ölü bulundu

İstanbul Kadıköy'de ailesiyle birlikte yaşayan Emekli Albay Coşkun Özcan, evinde ölü bulundu.

17.10.2019 17:59Emekli subay evinde ölü bulundu
İstanbul Kadıköy'de ailesiyle birlikte yaşayan Emekli Albay Coşkun Özcan, evinde ölü bulundu. Polis şahsın beylik tabancasıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor.

Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Lütfiye Sokak'ta ailesiyle birlikte yaşayan 71 yaşındaki Emekli Albay Coşkun Özcan, evde ölü bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 13 katlı binanın ikinci katındaki eve giren polis ve sağlık ekipleri incelemelerini sürdürüyor. Özcan'ın binaya ailesiyle birlikte 2 ay önce taşındığı öğrenildi.Polis emekli albayın beylik silahıyla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruyor. - İSTANBUL

Kadıköy, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:41 Ormanlık alanda kaybolan kadın 4 saat süren çalışma sonrasında bulundu
20:40 Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapanlara gözaltı
20:36 Taşköprü'de silahlı kavga: 1 ölü
20:40 Emekli albay başından vurulmuş halde ölü olarak bulundu
20:29 Arazi aracının çarptığı ışıklı tabela yolu trafiğe kapattı
20:23 Kartal'da mobilya atölyesi alevlere teslim oldu
20:21 Afyonkarahisar'da trafik kazası: 3 yaralı
17.10.2019 20:46:49