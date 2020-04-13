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Emekli terzi, atölyeye çevirdiği evinde sağlıkçılara maske yapıyor

MUĞLA'nın Ula ilçesinde yaşayan, emekli terzi Sedat Akman (59), koronavirüs salgını sürecinde sağlık personeline destek olmak için evinin bir odasını atölyeye dönüştürüp, gönüllü olarak maske yapmaya başladı.

13.04.2020 08:19 | Son Güncelleme: 13.04.2020 08:19
Emekli terzi, atölyeye çevirdiği evinde sağlıkçılara maske yapıyor

MUĞLA'nın Ula ilçesinde yaşayan, emekli terzi Sedat Akman (59), koronavirüs salgını sürecinde sağlık personeline destek olmak için evinin bir odasını atölyeye dönüştürüp, gönüllü olarak maske yapmaya başladı.

Ula'nın Kızılyaka Mahallesi'nde yaşayan Sedat Akman, koronavirüs salgını nedeniyle gecesini gündüzüne katarak, çalışan sağlık görevlileri için örnek çalışmayı hayata geçirdi. Muğla 'da 25 yıl terzilik yaptıktan sonra emekli olan Akman, Kızılyaka Mahallesi muhtarı Selma Şensoy'un 'Sağlık çalışanları için maske üretir misin?' teklifini düşünmeden kabul etti. Evli ve 1 çocuk babası Sedat Akman, 2 gün içinde evinin bir odasını terzi atölyesine dönüştürdü. Akman, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca gönderilen malzemelerden günde yaklaşık 500 maske yapmaya başladı.

'MESLEĞİMİ SEVDİĞİM İÇİN ZORLANMIYORUM'

Sedat Akman, zorlu sürece katkı sağlamak için evinin bir odasını terzi atölyesine dönüştürdüğünü belirterek, "Muhtarımızın çağrısına duyarsız kalamazdım. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Koronavirüs salgını sona erene kadar maske üretimine devam edeceğim. 8 saatte günlük yaklaşık 500 maske dikiyorum. Mesleğimi sevdiğim için zorlanmıyorum. Meslektaşlarımın bu zorlu süreçte elini taşın altına koymasını istiyorum. Maske arandığı zaman kolay kolay bulunmuyor" dedi.

Kızılyaka Mahallesi'nin muhtarı Selma Çetin ise "Duyarlı insanlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Emekli terzi Sedat bey, bir telefon açmam ile ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi. Gün dayanışma günüdür. Zor günleri aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Muğla, Ula, Güncel
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