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Emekli terzi bir odasını atölyeye çevirdiği evinde sağlıkçılar için maske dikiyor

MUĞLA'nın Ula ilçesinde emekli terzi Sedat Akman (59), koronavirüs salgını sürecinde sağlık personeline destek olmak için evinin bir odasını terzi atölyesine dönüştürerek gönüllü olarak maske dikiyor.

13.04.2020 09:31 | Son Güncelleme: 13.04.2020 09:31
Emekli terzi bir odasını atölyeye çevirdiği evinde sağlıkçılar için maske dikiyor

MUĞLA'nın Ula ilçesinde emekli terzi Sedat Akman (59), koronavirüs salgını sürecinde sağlık personeline destek olmak için evinin bir odasını terzi atölyesine dönüştürerek gönüllü olarak maske dikiyor.

Ula'nın Kızılyaka mahallesinde yaşayan Sedat Akman, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgında gecesini-gündüzüne katarak çalışan sağlık görevlileri için örnek bir çalışmaya imza attı.

Muğla 'da 25 yıl terzilik yaptıktan sonra emekli olan Akman, Kızılyaka Mahalle Muhtarı Selma Şensoy'un 'Sağlık çalışanları için maske üretir misin?' teklifini düşünmeden kabul etti. Evli, 1 çocuk babası Sedat Akman, 2 gün içerisinde evinin bir odasını terzi atölyesine dönüştürdü. Vekafar terzi, Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nca gönderilen malzemelerden günde yaklaşık 500 adet maske dikiyor.

'MESLEĞİMİ SEVDİĞİM İÇİN ZORLANMIYORUM'

Akman, zorlu sürece katkı sağlamak için evinin bir odasını terzi atölyesine dönüştürdüğünü belirtip, "Muhtarımızın çağrısına duyarsız kalamazdım. Birlik ve beraberlik içerisinde olmalıyız. Koronavirüs salgını sona erene kadar maske üretimine devam edeceğim. 8 saatte günlük yaklaşık 500 maske dikiyorum. Mesleğimi sevdiğim için zorlanmıyorum. Meslektaşlarımın bu zorlu süreçte elini taşın altına koymasını istiyorum. Maske arandığı zaman kolay kolay bulunmuyor" dedi.

'ZOR GÜNLERİ AŞACAĞIMIZA İNANIYORUM'

Kızılyaka Mahallesi Muhtarı Selma Çetin ise, "Duyarlı insanlara sahip olduğumuz için çok şanslıyız. Emekli terzi Sedat Bey, bir telefon açmam ile ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduğunu söyledi. Gün dayanışma günüdür. Zor günleri aşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Muğla, Ula, Güncel
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